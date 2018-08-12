Tuzla'da alev alan yat battı: 3 kişi kurtarıldı (Ek)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,YALOVA (DHA)- İSTANBUL Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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