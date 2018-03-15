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Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi.

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)

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