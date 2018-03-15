HABER

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi.

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antep fıstığı çuvallarından gümrük kaçağı 6 bin paket sigara çıktı

Antep fıstığı çuvallarından gümrük kaçağı 6 bin paket sigara çıktı

Hamburgerciden 30 lira çalan 2 kişi yakalandı

Hamburgerciden 30 lira çalan 2 kişi yakalandı

Eşme’de trafik eğitim seferberliği

Eşme’de trafik eğitim seferberliği

Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Çifte cinayete çifte müebbet

Çifte cinayete çifte müebbet

Serviste yangın tüpü paniği: Araçtan atlayan 3 öğrenci yaralandı

Serviste yangın tüpü paniği: Araçtan atlayan 3 öğrenci yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.