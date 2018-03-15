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Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi : 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

Tuzla'da antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) Tuzla'da antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.

İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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