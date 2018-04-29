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Tuzla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

TUZLA'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kaza, Şifa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti yanyolda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. SERVİS ARACI VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI İddiaya göre, 34 HT 4533 plakalı Hasan Demirbaş yönetimdeki servis aracı İstanbul istikametine ilerlerken Ankara istikametinde gelen 34 VV 8995 Plakalı İsa Fidan yönetimdeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İsa Fidan'ın aracı yol kenarındaki bariyerlere çarparken Hasan Demirbaşın servis aracı ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ DE YARALANDI Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan İsa Fidanı kurtarmak için çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saatlık çalışmasının ardından Fidan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Hasan Demirbaş'ı yapılan ilk müdahalesinin arıdından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. VATANDAŞLAR KAZAYI İZLEMEK İÇİN ARAÇLARINI YOL KENARA PARK ETTİLER D-100 Karayolu ve yanyolda kaza nedeniyle ve kazayı izlemek isteyen vatandaşların saraçlarını park etmesi sonucu trafik oluştu. Olay yeri incelemelerinin ardından Fidan'ın cenazesi, ambulansa konularak Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (FOTOĞRAFLI)

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