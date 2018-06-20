Tuzla’da katı atık merkezinde yangın

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA’da bulunan katı atık fabrikasında yangın çıktı
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde, saat 19.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eski atık kabloların alev almasıyla kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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