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Tuzla'da katı atık merkezinde yangın...(1)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

TUZLA Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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