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Tuzla’nın "Çınar’"larından hayran bırakan konser

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Tuzla’da Yaşlılar Haftası kapsamında aralarında 88 yaşında ses sanatçısının da bulunduğu koro anlamlı bir konser verildi.

Tuzla’da Yaşlılar Haftası kapsamında aralarında 88 yaşında ses sanatçısının da bulunduğu koro anlamlı bir konser verildi. Konseri dinlemeye gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Konserin Tuzla’daki dayanışmanın bir örneği olduğunu söyledi.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi ile Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Eskimeyen Sesler Korosu Yaşlılar Haftası’na özel konser verdi. İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Bülent Nuran yaptı. İçlerinde 88 yaşında ses sanatçısının da bulunduğu koro 25 kişilik kadrodan oluştu. 19. 30’da başlayan konserde koro ekibi Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu gece konseri dinlemeye gelen konuklar şarkılara eşlik ederken unutulmaz anlar yaşadı.
“Tuzla’daki dayanışmanın bir örneği”
Konseri dinlemeye gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı: “Bu hafta yaşlılar haftası biz de yaşlılar haftası etkinliklerine başladık. Büyüklerimiz gerçekten bizlerin başımızın tacı onlar için ne yapsak azdır. Tuzla’da Yaşlılar Merkezi’miz ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu, ve Kent Konseyi’ndeki Yaşlılar ile birlikte güzel etkinlikler yapıyoruz. Konserimizde bunun bir parçası. Tuzla’daki dayanışmanın bir örneği aynı zamanda. İnsan hayatının her dönemini güzel geçirmeli. Yaşlılıkta insan hayatında böyle bir dönem. Ben büyüklerimi bu açıdan tebrik ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular, medeni cesaret gösterdiler. Güzel bir konser olacak diye düşünüyorum” dedi.

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