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“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

KOCAELİ(İHA)

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

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