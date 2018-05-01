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U17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

MUĞLA U 17 B Ligi'nde mücadele eden Marmaris ve Ortaca Belediyespor takımları arasındaki play-off maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi.

U17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA U 17 B Ligi'nde mücadele eden Marmaris ve Ortaca Belediyespor takımları arasındaki play-off maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 2 futbolcu ve 1 taraftar yaralandı.
Muğla U17 B Ligi'nde mücadele eden Marmarisspor, play-off 3'üncü maçında hafta sonu sahasında Ortaca Belediyespor'u konuk etti. Misafir takım karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Metehan Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maç bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düğünün çalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme, tokat kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya inmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı sona erdirmek için polis havaya 6-7 el ateş açtı ve takviye ekip istedi.
Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle yatıştırılırken, kavgada konuk takımdan Eren Kargın'ın omzu kırıldı, Meriç Hız ile Ortacalı taraftar Burhan Öz de hafif yaralandı. Yaralanan Ortacalı futbolcular hastanedeki tedavilerinin ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

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U17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralıU17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralıU17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralıU17 maçında bıçaklı, sopalı kavga: 2'si futbolcu, 3 yaralı

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