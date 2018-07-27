U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Çanakkale'de hazırlanacak

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ(Çanakkale),(DHA) - ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde, U22 Genç Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 10-17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kamp yapacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol U22 Genç Erkekler Milli Takımı, geçen yıl Türkiye 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde, İngiltere'yi 53-38 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. U22 Genç Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, bu yıl ise 10-17 Eylül 2018 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Milli Takım, şampiyonaya Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nde yapacağı kamp ile hazırlanacak. Umurbey Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki kamp 1 Ağustos'ta başylayıp 14 Ağustos'a kadar sürecek.
U22 Genç Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Mahmut Kemal Okur (Baş Antrenör), Ali Arda Öztürk (Yardımcı Antrenör), Caner Cesur (Yardımcı Antrenör), Ebu Bekir Yıldırım (Sporcu), Rıdvan Aksoy (Sporcu), Mevlüt Erdenci (Sporcu), Volkan Gülem (Sporcu), Enes Bulut (Sporcu), Halil İbrahim Bağlı (Sporcu), Ahmet Umutcan Dolaşan (Sporcu), Orhan Tarakçı (Sporcu), Emre Bostanoğlu (Sporcu), Burak Şen (Sporcu), Ali Kabakülekler (Sporcu), Mücahit Günaydın (Sporcu), Şenol Sezer (Mekaniker)
(FOTOĞRAFLI)
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