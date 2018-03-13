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UBER şoförleri ve yolcularına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da taksiciler ile UBER uygulaması çalışanları arasındaki tartışma ve  kavgalar büyürken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içinde, Uber ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2 bin 214 sürücü ile uygulamayı kullanan 2 bin 321 yolcuya ceza kestiği belirtildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da taksiciler ile UBER uygulaması çalışanları arasındaki tartışma ve kavgalar büyürken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içinde, Uber ve benzeri uygulamalarla hizmet veren 2 bin 214 sürücü ile uygulamayı kullanan 2 bin 321 yolcuya ceza kestiği belirtildi.

2018 YILINDA 2 BİN 214 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri 2018 yılı içerisinde UBER ve benzeri uygulamalarla korsan yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 214 sürücüye 3 bin 6'şar lira para cezası kesti. Ceza kesilen şoförlerin büyük çoğunluğunun UBER uygulamasına kayıtlı şoförler olduğu belirtildi.

YOLCULARA DA CEZA KESİLDİ

Öte yandan bu uygulamaları kullanarak yolculuk yapan yolcular da cezadan kurtulamadı. Yapılan çalışmalarda toplam 2 bin 321 yolcuya da 344'er lira ceza kesildiği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında toplamda 4 bin 747 Uber sürücüsü ile içinde bulunan 5 bin 3 yolcuya para cezası kesmişti. 2016 yılında yapılan uygulamalarda ise 598 sürücüye ceza kesilirken 614 yolcu da ceza almıştı.

YASA NE DİYOR?

Yapılan denetimlerde izin belgesi almadan ticari faaliyet yürüten ya da aldığı belgenin dışında faaliyet yürüten sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'na göre, ilgili belediyeden izin veya ruhsat olmaksızın, belediye sınırları dahilin de ticari amaçlı yolcu taşımak maddesine istinaden 1. defada 3 bin 6 lira, ikinci defasında 5 bin 10 lira cezai işlem uygulanıyor. Bu araçlarda hizmet alan yolculara da ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" maddesi uyarınca 344 lira para cezası veriliyor.

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