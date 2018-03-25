UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ( DHA) İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci, çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi. Burnundan darbe alan Ekinci ile kızını araçtan indirilmiş gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu durarak yardımlarına koştu.

Ekinci kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.