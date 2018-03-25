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UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

  Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ( DHA) İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.

UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ( DHA) İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin, sürücü tarafından darp edildiği iddia edildi.

Birgül Ekinci ve kızı, İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla, sürücü arasında 'erken indirme' tartışması yaşandı. Birgül Ekinci, çıkan tartışma sonrası ismi henüz belirlenemeyen sürücü tarafından darp edildi. Burnundan darbe alan Ekinci ile kızını araçtan indirilmiş gören Atatürk Havalimanı durağında çalışan taksi şoförü Murat Tağu durarak yardımlarına koştu.

Ekinci kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı'na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı'nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen Ekinci'nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül Ekinci, bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. Ekinci daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden Ekinci'nin kızı da konuşmak istemedi.

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu, Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiği sırada sağda park halinde bir araç gördüğünü söyledi. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettiğini belirten Tağu, "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürekledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye'den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

(FOTOĞRAF)

UBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiasıUBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiasıUBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiasıUBER sürücüsü kadın yolcuyu dövdü iddiası

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