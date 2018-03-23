Üç ağacı devirdi, araçtan sağ çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir otomobil, yoldan çıkıp üç ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla attı, araç sürücüsü feci kazadan sağ kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aydın Muğla Karayolu Çakırbeyli köprüsünü geçtikten sonra meydana geldi. Çine’den Aydın istikametine giden Bayram Münyas (46) kullandığı 06 FT 3539 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil refüjde bulunan üç ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla atarak devrildi. Kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale döndü. Araç sürücüsü Münyas aracın içerisinde sıkıştığı yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Münyas, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, aracın çekici ile kaldırılması ve temizlik ekiplerinin çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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