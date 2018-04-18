Üç ayrı suçtan aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından üç ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 375 lira para cezası bulunan S.Ç.’yi yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.