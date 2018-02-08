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Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 ayrı çalışmada, 6 kişi hakkında işlem yapıldı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak operasyonlarını sürdürüyor.

Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 ayrı çalışmada, 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan 3 ayrı operasyonda uyuşturucu maddelerden bonzai, metamfetamin, axtacy haplar ele geçirildi.
Operasyonlarda M.K.(22),H.S.(26) ve B.K.(25), Ç.Ş.(32), B.A.(22) ve E.B.(31) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

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