Üç çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor

Karaman’da 3 çocuk annesi kadından 5 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Pazartesi günü Abbas Mahallesi 322. Sokak’ta bulunan evinden haber vermeden ayrılan 60 yaşındaki Mühübe Gürbüz, ailesi tarafından her yerde aranıyor. Annesinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını anlatan oğlu Aslan Gürbüz, "Annemden geçtiğimiz Pazartesi gününden buyana haber alamıyoruz” dedi.

Annesinin bulunabilmesi için polise kayıp müracaatı yaptıklarını da belirten Gürbüz, "Annem sabah 09.00 sularında evde kimse yokken anahtarını da alarak ayrılmış. Yaptığımız aramalara karşı şu ana kadar kendisine ulaşamadık. Görenlerin, duyanların herhangi bir bilgisi olanların insaniyet namına bizlere haber vermesini istiyoruz” diye konuştu.