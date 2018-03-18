Üç kişilik dolandırıcılık şebekesi yakalandı

Kastamonu’da ve Tekirdağ’da yaklaşık 200 bin TL’lik para ve ziynet eşyası dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen üç kişilik şebeke, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak bir kişiden ziynet eşyası ve bir miktar para alan H.S., E.E. ve G.Ö. adlı 3 kişi araçla kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine inceleme başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şebekesinin peşine düştü. Çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda dolandırıcıların eşkalini belirledi. Ekipler, belirlenen eşkaller üzerinden yaptıkları çalışma ile ziynet eşyası ve paralarla kaçmaya çalışan H.S., E.E. ve G.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Yakalanan üç kişilik dolandırıcılık şebekesinin, şimdiye kadar kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak Kastamonu’da ve Tekirdağ’da yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.