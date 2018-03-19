Üç kişinin bulunduğu motosiklete otomobil çarptı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin üzerinde üç kişinin bulunduğu motosiklete çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çetin Emeç Caddesi üzerinde Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Şahin’in kullandığı 07 LZ 255 plakalı otomobil, Mustafa Acer’in kullandığı 07 LY 695 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Acer’in yanı sıra motosiklette bulunan Nuber Acer ve Tuğçe Tuna ile otomobilde bulunan Mustafa Şahin yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.