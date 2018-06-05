Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Edirne'de inşaat işçisi T.G., boşandığı eşinden olan 8, 12 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2016 yılı Ağustos ayında tutuklandı. Şüphelinin eski eşi S.Ö.'nün ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kızlarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen T.G. ile kızlardan birine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sonradan tutuklanan arkadaşı B.K. hakkında, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'CEZAM NEYSE RAZIYIM'

Yaklaşık 1 yıl süren davanın karar duruşmasına tutuklu T.G. ve B.K. ile avukatlar katıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmalarını yapan sanık T.G., "Kimseyi satmadım, kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Böyle bir suçla geldiğim için üzgünüm. Doğrular neyse söyledim, savunmamda her şeyi açıkladım. Cezam neyse razıyım" dedi.

Sanık B.K. ise "Ben zorla kimseyle ilişkiye girmedim. Para karşılığı da girmedim. Ben böyle bir şey olsa zaten açık açık söylerdim. Beni her çağırdıklarında gidiyordum, hatta bu baskı niteliğinde bile olabiliyordu. Benim çocuğa karşı cinsel dürtülerim yoktur, zorla kimseye de bir şey yapma ihtimalim yoktur" diye konuştu.