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Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Edirne'de, 2'si 15 yaşından küçük, 3 kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanan inşaat işçisi T.G. (48), tutuklu yargılandığı mahkemece, toplam 168 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Edirne'de inşaat işçisi T.G., boşandığı eşinden olan 8, 12 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2016 yılı Ağustos ayında tutuklandı. Şüphelinin eski eşi S.Ö.'nün ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kızlarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen T.G. ile kızlardan birine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sonradan tutuklanan arkadaşı B.K. hakkında, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'CEZAM NEYSE RAZIYIM'

Yaklaşık 1 yıl süren davanın karar duruşmasına tutuklu T.G. ve B.K. ile avukatlar katıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmalarını yapan sanık T.G., "Kimseyi satmadım, kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Böyle bir suçla geldiğim için üzgünüm. Doğrular neyse söyledim, savunmamda her şeyi açıkladım. Cezam neyse razıyım" dedi.

Sanık B.K. ise "Ben zorla kimseyle ilişkiye girmedim. Para karşılığı da girmedim. Ben böyle bir şey olsa zaten açık açık söylerdim. Beni her çağırdıklarında gidiyordum, hatta bu baskı niteliğinde bile olabiliyordu. Benim çocuğa karşı cinsel dürtülerim yoktur, zorla kimseye de bir şey yapma ihtimalim yoktur" diye konuştu.

168 YIL 9 AY HAPİS VERDİ

Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararı açıkladı. Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Bülent Çelik, tutuklu sanık B.K.'ye, diğer sanık T.G.'nin kızına yönelik cinsel istismarı nedeniyle 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hakim Çelik, baba T.G.'yi ise öz kızlarına nitelikli cinsel istismarda bulunmak suçundan 56'şar yıl 3'er aydan toplam 168 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Kanunen bir suçun cezasının 30 yılı aşamayacağı için babanın cezası 90 yıla düşürüldü.

isitismar

ESKİ EŞLER DE 'SUÇ BİLDİRMEMEK'TEN CEZA ALDI

Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, T.G.'nin eski eşi S.Ö. ile ilk evliliğini yapıp boşandığı sonra tekrar evlendiği eşi Ü.G.'ye de kızlara cinsel istismarı bilmelerine rağmen gerekli yerlere bildirmedikleri gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis verdi. Ancak cezalar hükmün açıklanması geri bırakılarak 5 yıl süreyle ertelendi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adana nın adı çıkmış Edirne de kim kime dum duma günlük kiralık evler genel ev gb çalışıyor
idam için neyi bekliyoruz
İNSANLARIMIZA ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK İSLAM DİNİ, MİLLİ, BİLİMSEL EĞİTİMLERİ HER ZAMAN VERELİM, HER YAŞTA, NE İSLAMIZ NE DE ÖTEKİ. BU HABERLERİ OKUDUĞUMDA ÖLÜYORUM BEN, YANIYORUM, KALBİM RUH HASTASI OLDU.
10 yıl yatar çıkar sonra yine bildiğini okur demedi demeyin...
yatarlı ceza olması lazım eşlere haber vermeleri gerekşyor böyle rezaleti demekki işin içindeler pis sapıklar
az bile
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