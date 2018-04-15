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Üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafiğin yoğun olduğu saatte bir sürücünün üç tekerlekli motosikletin tekerini havaya kaldırarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.Gazianatep’in Nizip ilçe merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 ZY 569 plakalı motosiklet, yoğun trafikte tehlikeli bir şekilde yol aldı.

Gaziantep’te trafiğin yoğun olduğu saatte bir sürücünün üç tekerlekli motosikletin tekerini havaya kaldırarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Gazianatep’in Nizip ilçe merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 ZY 569 plakalı motosiklet, yoğun trafikte tehlikeli bir şekilde yol aldı. Üç tekerlekli motosikletin bir tekerini havaya kaldıran sürücü, uzun süre iki teker üzerinde seyir etti. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerdeki motosikletli, bir süre sonra gözden kayboldu.

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