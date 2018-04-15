Üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te trafiğin yoğun olduğu saatte bir sürücünün üç tekerlekli motosikletin tekerini havaya kaldırarak yolculuk etmesi, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Gazianatep’in Nizip ilçe merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 ZY 569 plakalı motosiklet, yoğun trafikte tehlikeli bir şekilde yol aldı. Üç tekerlekli motosikletin bir tekerini havaya kaldıran sürücü, uzun süre iki teker üzerinde seyir etti. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerdeki motosikletli, bir süre sonra gözden kayboldu.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu
Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum