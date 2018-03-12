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Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 00:41 | Son Güncelleme

MALATYA Erhaç Havaalanı'nda İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce biletsiz binen 2 kişi, gözaltına alındı.

Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Erhaç Havaalanı'nda İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce biletsiz binen 2 kişi, gözaltına alındı.
Olay, akşam saat 21.30'da Malatya-İstanbul seferini yapan Anadolu Jet Havayolları uçağında yaşandı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra personel, uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Ancak sayımda bir yolcunun fazla olduğu anlaşılırken, bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı. Aprona çağrılan polis ekipleri, güvenlik noktalarını geçip uçağa biletsiz binen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Uçakta kaçak yolcu alarmından sonra diğer 300 biletli yolcu ve bagajları da indirilerek arandı. Polis ekiplerinin bavulları incelendiği esnada şüpheli olarak bulunan bir kutu da incelenmesi için emniyete götürüldü.
Malatya'dan saat 21.45'de kalkması planlanan uçak, kaçak yolcular nedeniyle 2 saat gecikmenin ardından saat 23.45'te İGstanbul'a havalandı.

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Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındıUçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındıUçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

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