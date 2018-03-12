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Uçağa biletsiz binen 2 kişi serbest bırakıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

2 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA Malatya Erhaç Havalimanı'nda, dün akşam, İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce 2 kişinin biletsiz bindiği belirlenen olayla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında, ihmale sebep oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

2 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Malatya Erhaç Havalimanı'nda, dün akşam, İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce 2 kişinin biletsiz bindiği belirlenen olayla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında, ihmale sebep oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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