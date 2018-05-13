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Uçağın kanadının kuyruğa vurma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı.

Uçağın kanadının kuyruğa vurma anı kamerada

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda Asiana Hava Yolları'nın uçağının kanadı Türk Hava Yolları'nın uçağının kuyruğuna çarptı. Yerde ilerleyen uçağın, duran THY uçağının kuyruğuna çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Uçağın kanadının kuyruğa vurma anı kameradaUçağın kanadının kuyruğa vurma anı kamerada

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