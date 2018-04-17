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Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

ABD’nin Philadelphia kentinde bir yolcu uçağı, motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaparken, yaşanan kazada bir yolcu hayatını kaybetti.ABD’nin Philadelphia kentinde Southwest Hava Yolları’na ait bir uçak, sol motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaptı.

ABD’nin Philadelphia kentinde bir yolcu uçağı, motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaparken, yaşanan kazada bir yolcu hayatını kaybetti.
ABD’nin Philadelphia kentinde Southwest Hava Yolları’na ait bir uçak, sol motorundaki bir parçanın kopup camı parçalaması üzerine acil iniş yaptı. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken, hafif şekilde yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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