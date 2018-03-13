Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları DNA örneği verdi

İran’da düşen Türk uçağında yaşamını yitirenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. Örneklerin, İran’da Adli Tıp Kurumunda cesetlerden alınan DNA profiliyle karşılaştırılacağı belirtildi.
İran’da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumuna teslim edildi. Cenaze yakınlarının İstanbul’da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10’unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumunda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul’a gönderilerek Adli Tıp Kurumuna getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor.
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