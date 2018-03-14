Uçak kazasında ölen Mina Başaran’ın cenazesini nişanlısı almaya böyle gitti

İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden Mina Başaran’ın cenazesini almak için nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı’na gitti.
İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Mina Başaran’ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Gezer’in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimına akın etti.
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