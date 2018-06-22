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Uçak lisesi öğrencisi Emre, yüzerken kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dim Çayı'nda yüzen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Uslu (16) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Uçak lisesi öğrencisi Emre, yüzerken kalp krizinden öldü

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dim Çayı'nda yüzen Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Uslu (16) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 11'inci sınıfa geçen Emre Uslu, dün öğle saatlerinde ağabeyi ve arkadaşlarıyla Alanya ilçesindeki Dim Çayı'na pikniğe gitti. Yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla serinlemek için Dim Çayı'na giren Emre Uslu, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından fark edilen Uslu, hemen kıyıya çıkarıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede Emre Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerden sonra Uslu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İlk incelemede, Emre Uslu'nun kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.

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