Uçakla şehir şehir hırsızlık yapmaya gittiği ortaya çıktı

Adana’da hırsızlıktan 100’den fazla kaydı olan zanlı bir eve girip altın, para, elektronik eşya çaldıktan sonra yakalanırken, zanlının uçakla şehir şehir dolaşıp hırsızlık yaptığı da ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bazı evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı buralardan altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Son olarak 100. Yıl Mahallesi’nde girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve yüzük çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soygunları gerçekleştiren kişinin İsmail Akkurt (24) olduğu belirlendi.
Hırsız kaçarken düştü
Polisin incelediği bir görüntüde zanlının kapıyı açmak için bir süre elindeki tornavida ve diğer aletlerle uğraştığı ancak açamadığı görüldü. Hırsız kapıyı açamayınca apartmanda bir kişinin ziline basıp kapıyı açtırıp içeri girdiği ortaya çıktı. Zanlının hırsızlık yaptıktan sonra elindeki malzemelerle ayağı takılıp düştüğü ve sonra kalkıp malzemeleri toplayıp tekrar kaçtığı da görüldü.
Uçakla hırsızlık yapmaya gitti
Polis bu tespitlerin ardından zanlının evine yaptığı baskında yakaladı. Gözaltına alınan Akkurt’un ayrıca, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı da öğrenildi. Hırsızlıktan 100’den fazla suç kaydı olduğu saptanan hırsızın İstanbul’a uçakla gittiği ardından Kocaeli ve Sakarya’ya araç kiralayıp buradaki evlerden de soygun yaptığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan Akkurt sorgusunda suçlamaları kabul etti.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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