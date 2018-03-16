Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre; Virgin Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TUVALETTE YARI ÇIPLAK BASILDILAR



Londra'dan Meksika'nın Cancun şehrine uçan uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiklerinden şüphelendiği çifti takip eden hostes, tuvalet kapısını açtığında adam ve kadını yarı çıplak halde yakaladı. "Tatilinizi böyle bir şey için tehlikeye atmak ister misiniz" diye soran hostes, ikilinin yerlerine geçmesini istedi.

Çiftin 11 saat süren olan uçuşta ufak bir öpücük ile başlayan yakınlaşma ileri gidince ikili tuvaletin yolunu tuttu ama hem mürettebat hem de yolcular normal olmayan bir durum olduğunu fark etti. Genç kadının uçak kalktıktan kısa bir süre sonra sarhoş olduğu öğrenildi.