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Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:56 | Son Güncelleme

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı.

İngiltere'den Meksika'ya giden uçakta tanışan ve tuvalete giderek cinsel ilişkiye girdikleri anlaşılan çift, hostesler tarafından yakalandı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan ikili iniş sonrası gözaltına alındı.

The Sun'da yer alan habere göre; Virgin Atlantic Hayavolları'na ait bir uçağın tuvaletinde ilişkiye giren çift, uçağı ayağa kaldırdı. Uçakta tanıştıkları öğrenilen ikili, hostesin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TUVALETTE YARI ÇIPLAK BASILDILAR

Londra'dan Meksika'nın Cancun şehrine uçan uçağın tuvaletinde ilişkiye girdiklerinden şüphelendiği çifti takip eden hostes, tuvalet kapısını açtığında adam ve kadını yarı çıplak halde yakaladı. "Tatilinizi böyle bir şey için tehlikeye atmak ister misiniz" diye soran hostes, ikilinin yerlerine geçmesini istedi.

Çiftin 11 saat süren olan uçuşta ufak bir öpücük ile başlayan yakınlaşma ileri gidince ikili tuvaletin yolunu tuttu ama hem mürettebat hem de yolcular normal olmayan bir durum olduğunu fark etti. Genç kadının uçak kalktıktan kısa bir süre sonra sarhoş olduğu öğrenildi.

Tuvaletta basılan iki kişinin de yirmili yaşların sonunda oldukları anlaşılırken, kadının hemen arkadasından adamın da kalkıp tuvalete doğru gitmesinin herkesi şüphelendirdiği açıklandı.

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YOLCULAR TEPKİSİNİ ALKIŞLAYARAK GÖSTERDİ

İkilinin oldukça gürültü çıkardığı da ifade edilirken, çekilen görüntülerde hostesin "Birlikte seyahat bile etmiyorsunuz neden içeride berabersiniz?" diye sorduğu görüldü. Çift tuvaletten çıkarıldıktan sonra yolcular mürettebatı alkışladı ve iki yolcu da ayrı koltuklara oturtuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Uçak Meksika'ya indiğinde çift, pilotun çağrısı ile uçağa gelen polisler tarafından sorgulanmak üzere götürüldü. Virgin Atlantic firması yaptığı açıklamada "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği ve refahı bizim için en önemli önceliğimizdir ve bu durumdan taviz veren herhangi bir davranışa tahammül edemeyiz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Tuvaletteki seksten kime ne ya? Alan razı veren razı kimseyide rahatsız eymedikten aonra ister davul çalarlar ister saksafon üflerler...
Hostes tuvaletteki çifte diyor ki; "Tatilinizi 'BÖYLE BİR ŞEY' için tehlikeye atmak ister misiniz" Çift diyor ki - Heee! Tabi ki...isteriz. Hostes: Birlikte seyahat bile etmiyorsunuz neden içeride berabersiniz? Çift : BÖYLE BİR ŞEY için.
@uyurgezer33 Virgin Atlantic firması yaptığı açıklamada ; - Bu hangi akla hizmettir? Bu ne menem bir şeydir? Biz zaten yolcularımızı uçuruyoruz. Uçaklarımızda ayrıyetten 'Uçma'ları kabul edilemez. Alayından davacıyız. Bu da böyle bilinsin.'' demişlerdir.
Adamlar haklı. Havayolunun adına leke sürmüşler. Virgin(Bakire) Atlantic????
gözaltına almışlar yobazlık cehalet bu insanlar sevsin birbirini.. :))
Saçmalık....
bence adamın şeyine kilometre taksalardı da kaç km yol aldığını ölçselerdi. böyle bir terbiyesizlik olmaz hostes misin ahlak bekçisi yoksa dedektif misin yoksa aklından zorun mu var yoksa bir yerlerin kaşındığı için çekememezlik krizine mi girdin? ben olsam davacı olurdum
nasretdin hocaya sorun basina gelen konussun 18 saat yaninda sarhos abaza bayan la genc baska ne yapardiniz kimse mundar ucmak istemez ama hiristiyanlar da mundar lik diye kavram var mi
zina büyük günahtır.Allah yapmayı bırak yaklaşmayın diye uyarıyor 5 dk zevk için Allah'ın gazabını çekmez akıllı insan..
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