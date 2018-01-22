Uçaktan inen yolcunun valizinde 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda Etiyopya'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan kontrollerde 3 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Tanzanya uyruklu F.M.W.(49) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan inerek Türkiye'ye giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen yolcuların valizlerini inceledi. Etiyopya Addisababa şehrinden hareket ederek 20 Ocak günü Atatürk Havalimanı'na gelen Tanzanya uyruklu F.M.W.'nin valizinde yapılan kontrollerde, valizin taban kısmına zulalanmış 3 kilo 394 gram eroin bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen F.M.W. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.M.W.'nin valiziyle havalimanında yürümesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)