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Uçaktan inmek istemeyen yolcuya şok tabancalı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

American Airlines’a ait bir yolcu uçağında polis, uçaktan inmesi istenen yolcuya şok tabancası ile müdahale etti.ABD’nin Miami Uluslararası Havaalanında, American Airlines’a ait bir yolcu uçağında, 3 polis kendisine karşı koyan bir yolcuya şok tabancası ile sert bir şekilde müdahale etti.

American Airlines’a ait bir yolcu uçağında polis, uçaktan inmesi istenen yolcuya şok tabancası ile müdahale etti.
ABD’nin Miami Uluslararası Havaalanında, American Airlines’a ait bir yolcu uçağında, 3 polis kendisine karşı koyan bir yolcuya şok tabancası ile sert bir şekilde müdahale etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından an be an kaydedildi. Twitter’da yayınlanan görüntüler, Amerikan polisinin sert müdahalesini gözler önüne serdi.
American Airlines tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, 2 yolcu arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, kabin görevlilerinin tartışmayı başlatan yolcudan uçaktan inmesini istediği ancak yolcunun uçaktan inmemesi üzerine görevlilerin polisi çağırdığı ifade edildi. Havayolu şirketinin açıklamasında, yolcunun kendisini uçaktan indirmek isteyen polislere karşı koyduğu, polisin yolcuyu gözaltına aldığı ifade edildi.
Olayın ardından uçağın 1 saatlik rötarın ardından sorunsuz bir şekilde Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı indiği öğrenildi.

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