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Uçkun toplarken düşüp ölen liseli Samet toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

VAN’da uçkun bitkisi toplarken kayalıklardan düşerek ölen lise öğrencisi Samet Tekin'in (17) cenazesi, dün gece gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kurtarmaya giderken aynı bölgede yaralanan arkadaşı Adil Okyay'ın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Uçkun toplarken düşüp ölen liseli Samet toprağa verildi

VAN, (DHA)- VAN’da uçkun bitkisi toplarken kayalıklardan düşerek ölen lise öğrencisi Samet Tekin'in (17) cenazesi, dün gece gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kurtarmaya giderken aynı bölgede yaralanan arkadaşı Adil Okyay'ın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde olan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’nda meydana geldi. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte lise 2'nci sınıf öğrencisi Samet Tekin ile arkadaşı Adil Okyay (17), aile bütçesine katkıda bulunabilmek amacıyla kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Erek Dağı'na uçkun bitkisi toplamaya gitti. Samet Tekin uçkun toplarken aniden dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı. Ağır yaralanan arkadaşını kurtarmaya çalışan Adil Okyay da dengesini kaybedip yuvarlandığı kayalıkların ortasında mahsur kaldı. Tekin, olay yerinde hayatını kaybederden, yaralı olan Okyay ise telefonla yetkilileri arayarak yardım istedi.
Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, askerlerde helikopterle bölgeye giderek olay yerinde hayatını kaybeden Tekin’in cenazesini ve yaralı Okyay'ı halat ve ip kullanarak kurtardı. 4 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerini ardından Van Spor Lisesi öğrencisi Samet Tekin'in cenazesi dün gece, yakınlarına teslim edildi. Tekin'in cenazesi gece saatlerinde Hacıbekir Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Beraber uçkun toplamaya gittiği sınıf arkadaşı Adil Okyay'ın ise Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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