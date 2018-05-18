Üçok: 101 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı, yerinde ve zamanında

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- EMEKLİ Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri komutanlığı'ndan, aralarında 1 tuğgeneral, 5 albayın da bulunduğu 101 şüpheliye gözaltı kararının çıkarılmasının çok yerinde ve zamanında olduğunu söyledi. Üçok, "Ankesörlü telefon kayıtlarının incelenmesi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, hapis cezası alan kişilerin gerçekten de FETÖ'cü olduğunu ve darbe öncesindeki yıllarda da defalarca FETÖ ile irtibat halinde olduklarını ortaya koyuyor. FETÖ ile ilgili insanların akıllarında 'acaba' algısı yaratılmaya çalışıldığı bir dönemde, 101 kişi için gözaltı kararı çıkarılması çok iyi oldu" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen, 78'i hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 7’nci Ana Jet Üssü eski Komutanı Tuğgeneral E.A. ile 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı, 54 üsteğmen ve 10 değişik alt rütbede olmak üzere toplam 101 şüpheli bulunuyor. Yapılan açıklamada, operasyonların Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 21 ilde devam ettiği vurgulandı.

İstanbul'da oturan Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruştarma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesini, 'yerinde bir karar' olarak değerlendirip, olası tereddütleri ortadan kaldırdığını söyledi. DHA muhabirinin telefonla görüştüğü emekli Üçok, ankesörlü telefon kayıtlarının incelenmesinin doğru bir hareket olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu 101 kişinin büyük bir çoğunluğu zaten daha önce tutuklanmış. Şu anda, o tuğgeneral dedikleri E.A., Malatya eski Üs Komutanı, o zaten tutuklu hapiste. Hatta müebbet hapis aldı. Şimdi bu ankesörlü telefonlar daha önceki Fethullahçı Terör Örgütü kapsamında gözaltına alınan, hapis cezası alan kişilerin gerçekten FETÖ'cü olduğunu, ankesörlü telefonlarla darbe öncesindeki yıllarda da defalarca FETÖ ile irtibat halinde olduklarını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu ankesörlü telefon işinin üzerine gidilmesinin ne kadar doğru bir şey olduğunu gösteriyor. Netice itibariyle bu 101 kişinin tamamına yakını daha önceden, 15 Temmuz sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan, darbeye, hükümeti devirmeye teşebbüsten gözaltına alınıp, tutuklandı, hatta birçoğu yargılandı. Hatta E.A.'yı çok net örnek veriyorum. Malatya eski Üs Komutanı E.A. ve onun gibi müebbet hapis cezası alan kişilerin dolayısıyla da Fethullahçılığı doğrulanmış oluyor."

Ahmet Zeki Üçok, 'Gariban, suçsuz subaylar, astsubaylar tutuklanıyor' gibi bir FETÖ algısı yaratılmak istendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Daha önce tutuklanmış, hapse girmiş olan kişilerin 1990'lı yıllardan 2000'li yıllardan bu yana FETÖ ile irtibatlı olduğu ankesörlü telefon kayıtlarının incelenmesiyle net olarak ortaya konuldu. Bu, yargının, savcıların, emniyet teşkilatının ne kadar doğru çalıştığını, düzgün çalıştığının bence somut bir örneği oldu. Çok da yerinde, zamanında denk geldi. Hep böyle FETÖ ile mücadele ile ilgili bir takım soru işaretleri yaratılmaya çalışıldığı bir dönemde, böylesine bir operasyonun yapılmış olmasıyla, Fethullahçıların irtibatının hem ankesörlü telefonlarla yaptıkları hem darbe sürecindeki davranışlarının eylemleriyle örtüştüğünün görülmesini sağladı. Dolayısıyla bu, kamuoyundaki bazı tereddütleri yok etme açısından bu 101 kişiye gözaltı kararının çıkarılmış olması çok iyi oldu."

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