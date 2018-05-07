Uçuruma düşerken ağaç dallarına takılınca ölümden döndü

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde 20 metrelik uçuruma düşen Gürhan Gündoğdu (35), kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Gündoğdu’nun dolaşırken bastığı ıslak çimlerden kayarak düştüğü, ancak düşerken ağaç dallarının hızını yavaşlatmasıyla ölümden döndüğü belirtildi.

Gürhan Gündoğdu, bugün saat 15.30 sıralarından Mudanya’nın Yıldıztepe mevkiindeki Polis Hatıra Ormanı yanından 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alanda gezerken ıslak otlara basması sonucu kayarak uçuruma yuvarlanan Gündoğdu, düşerken ağaç dallarına takılması sonucu ölümden döndü. Yüzünden yaralanan gencin hayati tehlikesinin olmadığı, ancak çok korktuğu belirtildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye grubu ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte araç kurtarma ekibi olay yerine gelerek Gürhan Gündoğdu’yu bulunduğu yerden çıkardı. Yıldıztepe’deki işletmelerde çalışanlarla vatandaşlar da uçuruma düşen gencin yanına inerek kurtarılmasına yardım etti.

Görgü tanıkları uçuruma düşen gencin bağırarak yardım istediğini, sesleri duyarak havlamaya başlayan köpeğin sahibinin de durumu farkedip polisi aradığını, ardından kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğini anlattı.

112 Acil Servis ekbi tarafından ambulansa alınan Gürhan Gündoğdu, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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