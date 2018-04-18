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Uçuruma düşmesini tel örgü önledi, kurtarılmayı böyle bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

Adana’da ormanlık alanda ilerlerken viraja hızlı giren otomobil uçuruma sürüklendi.

Adana’da ormanlık alanda ilerlerken viraja hızlı giren otomobil uçuruma sürüklendi. Araç aşağıya düşmekten tel örgü sayesinde kurtulurken, araçta sıkışan sürücü acılar içinde kurtarılmayı bekledi.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi Beyazevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammet Yuşa Aydın’ın kullandığı 01 EJN 76 otomobil, Dilberler Sekisi’nden ormanlık alana doğru giriş yaptığı sırada viraja hızlı girince sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tel örgülere takılan otomobil, yaklaşık 2 metre kala uçuruma düşmekten kurtuldu. Kazada yaralanarak aracın içinde sıkışan sürücü otomobilin içinde yatarak kurtarılmayı beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kazayı görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, sürücünün kurtarılması için Can-Kur ekiplerinden yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar sürücü otomobilde acılar içinde kurtarılmayı bekledi. Bir süre sonra Can-Kur ekipleri gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp ambulansa bindirdi. Vücudunda kırıklar olan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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