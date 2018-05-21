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Uçuruma yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif tiraci araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 3 kişi öldü

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif tiraci araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden, 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk da yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki 13 AAB 096 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Samet Yıldız, eşi Özlem Yıldız (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Abdulselam Yıldız (2) ise olay yerine gelen ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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