HABER

Uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulunan mühendis, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 23:03 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte arkadaşı okutman Öznur Katan (31) ile birlikte cesedi bulunan maden mühendisi Gökhan Uyar'ın (25) cenazesi, bugün Güneyyurt beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte arkadaşı okutman Öznur Katan (31) ile birlikte cesedi bulunan maden mühendisi Gökhan Uyar'ın (25) cenazesi, bugün Güneyyurt beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Maden mühendisi Gökhan Uyar, geçen pazar günü, arkadaşından emanet aldığı 70 E 7771 plakalı ciple, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda İngilizce okutmanı arkadaşı Öznur Katan'ı evinden alarak gezintiye çıktı. Kendilerinden bir daha haber alınamayan Uyar ve Katan'ın cansız bedenleri, dün Arpakırı mevkiindeki 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipte bulundu.

Trafik kazası sonucu öldükleri üzerinde durulan Gökhan Uyar ve Öznur Katan'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerden sonra alınan Uyar'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

Öznur Katan'ın ise yarın memleketi Samsun'un Canik ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.