Uçuruma yuvarlanan motosikletli yaralandı

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinden Sapanca'ya dağlık alandan geçmeye çalışan motosikletli gruptaki O.D. uçuruma yuvarlandı. Yaralanan O.D., ekiplerin 5 saatlik çabası ile bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında, Geyve Akıncı mevkiinde meydana geldi. Dağ motosikletleriyle yola çıkan 10 kişilik grup, Geyve'den dağlık arazi üzerinden Sapanca'ya geçmek istedi. Motosikletli grup dağın zirvesine tırmandığı sırada O.D. motosikletin kontrolünü kaybetti. Uçurumdan yuvarlanan O.D. ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler, yaralının motorcu arkadaşlarının da yardımıyla O.D.'nin yuvarlandığı yere uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu O.D. bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.D. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



