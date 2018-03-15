Uçurumda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz’a ait 2 keçi otlanmak için indikleri yaklaşık 70 metrelik uçurumda mahsur kaldı. Keçilerin uçurumda mahsur kaldığını fark eden Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçurumda mahsur kalan 2 keçiyi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıp, sahibine teslim etti.

Yılmaz, uçurumdan keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eti.