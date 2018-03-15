Uçurumda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde uçurumda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz’a ait 2 keçi otlanmak için indikleri yaklaşık 70 metrelik uçurumda mahsur kaldı. Keçilerin uçurumda mahsur kaldığını fark eden Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçurumda mahsur kalan 2 keçiyi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıp, sahibine teslim etti.
Yılmaz, uçurumdan keçilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eti.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız