Uçurumdan düşen üniversite öğrencisi, yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, dolaşırken dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde meydana geldi. Makine mühendisliği binasının yakınındaki ağaçlık alanda dolaşan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz, karanlıkta dengesini kaybedip, yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce yuvarlandıktan sonra çalılıklara takılan Yavuz, telefonla yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve, polis ekipleri sevk edildi.Gelen ekipler, bir süre Yavuz'un düştüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Çalılıkların arasındaki cep telefonu ışığını fark eden itfaiye erleri ve sağlık ekibi, halat yardımıyla gence ulaştı. Sedyeye konup, halatla sabitlenen Yavuz, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yukarı çıkarıldı.Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.