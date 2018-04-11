Uçurumdan düşerek şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan asker, Van’da düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Dün Hakkari’nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş şehit olmuştu. Şehit asker için sabah saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Van Valisi Murat Zorluoğlu ve kurum amirleriyle askeri erkanın katıldığı törende, Şehit Sarıtaş dualarla memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı.