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Uçurumdan gelen esrarengiz ses sonu oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 02:02 | Son Güncelleme

Antalya'da, 15 metrelik falezlerden düşerek kayalıklar arasına sıkışan ve adının 'Mustafa' olduğunu belirten kişi, yaklaşık 4 saat sonra fark edilerek 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Şahsın bilinmeyen bir sesin ‘gel’ dediğini ve bu yüzden falezlerden düştüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi´nde falezlerde meydana geldi. Deniz kenarındaki falezlerde yer alan seyir terasında yürüyen bir kişi, uçurumu fark etmeyerek yaklaşık 15 metreden kayalıkların arasına düşerek sıkıştı. Düştüğü yerde sıkışan yaşlı adam uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı.

Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen 2 kişi, yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlere istasyon kurarak yaralının düştüğü bölgeye indi. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla saat 21.00 sıralarında seyir terasına alındı.

"BİR SES 'GEL' DEDİ"

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı, sağlık ekiplerine, adının Mustafa ve 55 yaşında olduğunu söyledi. Bir sesin, 'gel' dediğini, sesin geldiği yöne yürüdüğünü ve bu yüzden falezlerden düştüğünü anlatan yaralı, daha sonra bayıldı.

Kayalıklar arasında 6 saat kurtarılmayı bekledi

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen yaralının üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, yaralının açık kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşılması için çalışma başlattı. Kazazedenin tedavisi devam ediyor.

(DHA / İHA)

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Antalya falez uçurum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AZRAİL GEL DEMİŞ MUHTEMELEN AMA ATLATMIŞSIN ,BİR DAHAKİ SEFERE DAHA UYANIK OL
bu falezlere acil önlem alınması gerek falezin suçu mu var hayır fakat insanımız aşırı maceraperest
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