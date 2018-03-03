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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 01:54 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir motosiklet ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Batuhan Özdemir yaşamını yitirdi.

Bodrum’da bir motosiklet ve yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Batuhan Özdemir yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan kaskın ucuz bir kask olduğu ve parçalandığı dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgiye göre Bitez Mahallesi Şah Caddesi üzerinde 48 UC 530 plakalı seyreden 18 yaşındaki Batuhan Özdemir, karşı yönden gelen A.C. idaresindeki 48 EB 009 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi kaldırıma kafasını vuran Özdemir başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan liseli genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü A.C. ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza mahalline gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan motor tutkusu olduğu öğrenilen Özdemir ’in koruma amaçlı kafasına taktığı kaskın kaza sırasında parçalara bölündüğü görüldü.
EA-

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
6 / 7

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti

Ucuz kask 18 yaşındaki genci canından etti
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