HABER

Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

UFUK'UN CENAZESİ İNDİRİLDİ
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan Ufuk Tatar'ın cenazesi, bulunduğu yerde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir süre yaya olarak taşınan küçük Ufuk'un cansız bedeni, ardından AFAD'a ait kamyonete konulup, Arpalıuşağı Mahallesi Gedik mevkiine getirildi. Buradan ambulansa nakledilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Caneze, oradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.
1-2 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ İDDİASI
Oldukça zor bir coğrafyada kaybolan Ufuk Tatar'ın 30 metre yüksekliğindeki Antum kayalığından düşme sonucu öldüğü değerlendiriliyor. Yapılan ilk incelemede, cesedin 1-2 günlük olduğu, düşmeye bağlı, vücudunda morluklar oluştuğu ileri sürüldü. Ufuk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.
Ufuk Tatar'ın cansız bedeninin, yarın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)Ufuk'tan acı haber; 8'inci günde cansız bedeni bulundu (3)

PARTNERKollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!Kollarına kimyasal enjekte eden adamın bacaklarının son haline bakın!
Antalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördüAntalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördü
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü olduİzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.