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Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

VALİLİK: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Hatay Valiliği, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan minik Ufuk’u arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

VALİLİK: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hatay Valiliği, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan minik Ufuk’u arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Temmuz'da saat 15.03'te 112 acil çağrı merkezine Hassa İlçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde 6 yaşlarında, duyma ve konuşmada hafif engeli bulunan bir erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine saat 15.18’de bölgeye intikal eden Jandarma birimleri tarafından 2012 doğumlu Ufuk Tatar’ın kaybolduğu belirtilen Arpalıuşağı Mahallesi bölgesinde arama faaliyetlerine başlanılmıştır. Yoğun bir şekilde yürütülen arama faaliyetlerinde 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 13.00 itibari ile 10 kişiden oluşan 2 Jandarma Asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 Jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere Hassa ilçemizden toplam 35 kişi drone eşliğinde, Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 Jandarma Özel Harekat timi, yine 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, Sky Ranger olarak bilinen özel arazi arama insansız hava aracı ile birlikte 2 kişilik AFAD birimi, 7 UMKE görevlisi, 23 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere 142 görevli personel ve vatandaşların desteği ile arama çalışmaları sürdürülmektedir."
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Öte yandan Hassa ilçe merkezindeki belediyeye ait duyuruların yapıldığı hoparlörlerden minik Ufuk'un görülmesi halinde Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi vermesi gerektiği duyuruldu. Minik Ufuk'u arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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