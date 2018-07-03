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Ufuk'u arama çalışmaları dağdan köye kaydırıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 23:56 | Son Güncelleme

DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı bulmak için Amanos Dağı eteklerinde 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiylearama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

DEDE VE BABAANNE FENALIK GEÇİRDİ

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Hassa ilçesindeki Arpalıuşağı Mahallesi’nde 3 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı bulmak için Amanos Dağı eteklerinde 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiylearama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Açıklamaya göre, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi drone desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hassa dışından ise 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekat timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD birimi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi, 3 özel eğitimli iz takip köpek unsuru olmak üzere toplamda 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu arada Ufuk Tatar’ın dedesi Mustafa Tatar ve babaannesi Zeynep Tatar da torunlarından haber alamadıkları için fenalık geçirdi. Göz yaşı döküp ağıtlar yakan dede ve babaanneye sağlık ekipleri müdahale etti. Ufuk Tatar’ın ikiz kardeşi Uğur ise olan bitenleri şaşkınlıkla izledi. Arama çalışmalarının akşam ve gece saatlerinde de devam edeceği bildirildi.

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