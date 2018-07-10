HABER

Ufuk'un otopsisinde silah veya kesici alet yaralanmasına rastlanmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

 HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da, zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlıkta cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6) otopsi sonucu açıklandı.

Ufuk'un otopsisinde silah veya kesici alet yaralanmasına rastlanmadı

Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da, zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan ve 8 gün sonra, kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlıkta cansız bedeni bulunan konuşma engelli Ufuk Tatar'ın (6) otopsi sonucu açıklandı. İlk bulgulara göre, Ufuk'un kafatasında parçalı kırıklar tespit edilirken, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadı, anal bölgede patolojik özellik görülmedi.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Ancak Ufuk, Amanos Dağı eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. 8 gün boyunca dağ taş aranan Ufuk'un, 8 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de, kaybolduğu su kaynağına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yoluklar Mahallesi'ndeki ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen Ufuk Tatar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.
OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU; KAFATASINDA PARÇALI KIRIKLAR VAR
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ufuk Tatar'ın Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılan otopsinin ilk değerlendirmesi açıklandı. Ufuk'un kafatasasında parçalı kırıklar tespit edildiği, vücudunda ise ateşli silah, kesici ve delici alet yaralanması izine rastlanmadığı belirtilen açıklama şöyle:
"Hassa Cumhuriyet Savcımız ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu Ufuk Tatar'ın cenazesi bulunduğu yerden alınıp Hassa Devlet Hastanesi'ne getirilerek gerekli ilk ölü muayene ve tespit işlemlerine müteakiben daha ayrıntılı klasik otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce cenaze üzerinde yapılan inceleme ve klasik otopsi sonucunda ilk bulgulara göre Ufuk Tatar'ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ise ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı, anal bölgede herhangi bir patolojik özellik görülmediği saptanmış fakat kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp Grup Başkanlığınca yapılacak histopatolojik ve toksikolojik inceleme sonucunda yapılacağı anlaşılmış olup konuyla ilgili soruşturma Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca hassasiyetle ve titizlikle yürütülmektedir."

FOTOĞRAFLI

Ufuk'un otopsisinde silah veya kesici alet yaralanmasına rastlanmadı

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Elazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandıElazığ'da medyumla eşini dövüp, ziynet eşyalarını çalarak kaçan kişi Bursa'da yakalandı
Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldüSulama kanalına düşen aracın sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.