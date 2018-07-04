Ugandalı ikiz kardeşlere yönelik cinayet ve cinsel saldırı davasında karar

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-UGANDA uyruklu 31 yaşındaki Violet Nantaba'nın öldürülmesi ve ikiz kız kardeşi Beatrice Babiry'nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, Azeri sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev hakkında Violet Nantaba'yı öldürmek ve öldürmeye azmettirme suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kenan Rafiyev'e ayrıca Beatrice karşı "Nitelikli cinsel istismar" "Geceleyin nitelikli yağma" suçundan 20 yıl hapis cezası verilirken; Sunay Hasanov'a muşta taşımaktan da 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sunay Hasanov ve Kenan Rafiyev katıldı. Olaydan yaralı olarak kurtulan Beatrice Babiry'i ise avukatları temsil etti.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Son savunmaları sorulan sanıklardan Kenan Rafiyev, "Ödürmeye azmettirme ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilsin" dedi. Sanık Sunay Hasanov da beraatini ve tahliyesini talep etti.