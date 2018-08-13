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Uğur Soğutma'nın sahiplerinin de aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'nin iş adamları yapılanmasına yönelik açılan 74 sanıklı davada, kayyum atanan Uğur Soğutma'nın eski sahiplerinin de aralarında yer aldığı 63 sanık, 2 yıl 1 aydan 12 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Uğur Soğutma'nın sahiplerinin de aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'nin iş adamları yapılanmasına yönelik açılan 74 sanıklı davada, kayyum atanan Uğur Soğutma'nın eski sahiplerinin de aralarında yer aldığı 63 sanık, 2 yıl 1 aydan 12 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklardan 11'i ise beraat etti.
FETÖ/PDY'nin Nazilli'deki iş adamları örgütlenmesine yönelik Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 18'si tutuklu, 74 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Toplantı ve Konferans Salonu'nda geçen pazartesi gününden itibaren yapılan duruşmanın bugünkü oturumunda, Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların son sözlerini söylemelerinin ardından karar açıklandı. Toplam 63 sanığa 2 yıl 1 aydan 12 yıla kadar hapis cezaları verildi. Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık ise beraat etti.
Sanıklardan, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyetinde olduğu belirtilen iş adamı Mehmet Uzlu, 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, davada yargılanan kayyum atanan Uğur Soğutma'nın eski sahiplerinden Muhammed Celali Takmaklı ve kardeşi Zeynel Abidin Takmaklı'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6 ay hapis cezası verildi. Fatih Takmaklı, Faysal Takmaklı, Takip Takmaklı ve Zehra Takmaklı ise 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Uğur Soğutma'nın sahiplerinin de aralarında bulunduğu FETÖ sanıklarına ceza yağdı

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